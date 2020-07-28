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вторник, 28 июля 2020 16:08

Украина обновила списки стран красной зоны: где снова опасно

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Украина обновила списки стран красной зоны: где снова опасно
Упрощенные условия въезда украинцев в Болгарию действовали только две недели. фото: https://unsplash.com

Украина расширила перечень стран красной зоны из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В этот список вернулись популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.

В июле Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением Covid-19. Его увеличили до 55 случаев на 100 тыс. населения. По состоянию на 27 июля, "красный список" Украины расширен до около 60 стран. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

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В списке остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния. В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.

После прибытия из стран красной зоны необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.

С 30 июля Болгария потребует от украинцев результат негативного лабораторного теста на коронавирус. Правительство Болгарии вновь изменило правила въезда для граждан из разных стран.

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