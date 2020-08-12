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среда, 12 августа 2020 10:40

Турция ввела ограничения на перевозку ручной клади

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Турция ввела ограничения на перевозку ручной клади
Турция ввела ограничения на перевозку ручной клади в самолетах. Фото: pixabay.com

Главная дирекция гражданской авиации Турции ограничила ввоз в страну ручной клади в салонах самолета.

Для провоза в салоне самолета запрещена любая ручная кладь, кроме женских и мужских сумок/портфелей, сумок с вещами для новорожденных, чехлов и сумок для ноутбуков, пакетов с товарами из Duty Free, музыкальных инструментов, фотоаппаратов, сумок дипломатических курьеров и ювелирных изделий. Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру можно сравнить с женскими сумочками, - сообщает русский "Интерфакс".

Ранее разрешавшиеся к провозу в салоне самолета трости, зонты, небольшие чемоданы и сумки весом до 5 кг теперь предлагают сдать в багаж. Нарушение этих правил может стать причиной для отказа пассажиру в перевозке. Ограничения объяснили необходимостью снизить контакт бортпроводников с багажом, а также желанием сохранить социальную дистанцию между пассажирами во время посадки и высадки из самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На рейсах в Турцию и ОАЭ обновили правила перевозки багажа

Турция начала принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на коронавирус с 1 июля.

Из-за обязательного масочного режима во время полета авиакомпании отказались от питания на борту. По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят повторно измерить температуру через полчаса и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают тест на коронавирус.

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Дата
12
августа

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