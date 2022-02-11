Танцы с ножницами и благодарность воде: ведущие тревел-шоу попробовали странные ритуалы в Перу

 
Ексклюзивы
1/5
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 207
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 2907
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6057
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1728
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 153
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2682
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1431
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2925
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1179
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
35
3
11
24
Танцы с ножницами и благодарность воде: ведущие тревел-шоу попробовали странные ритуалы в Перу
Танцы с ножницами и благодарность воде: ведущие тревел-шоу попробовали странные ритуалы в Перу
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
С золотом и черной икрой: ведущий тревела отведал традиционное молдаванское блюдо
С золотом и черной икрой: ведущий тревела отведал традиционное молдаванское блюдо
К подъемникам километровые очереди: что происходит на украинских горнолыжных курортах
К подъемникам километровые очереди: что происходит на украинских горнолыжных курортах
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Видео
Все видео
Вий, привидения и Голубые озера: загадки Черниговщины
Вий, привидения и Голубые озера: загадки Черниговщины
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1521
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2682
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1269
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 36
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
пятница, 11 февраля 2022 18:55

Танцы с ножницами и благодарность воде: ведущие тревел-шоу попробовали странные ритуалы в Перу
3

  Комментировать

Ведущие Мишель Андраде и Кирилл Макашов отправились в новые поездки во втором сезоне тревел-шоу "Орел и Решка".

Съемочная группа проекта начала новый сезон, что скоро покажет "Новый канал", с поездки в южноамериканские страны. В Перу певица и блогер наблюдали за удивительными развлечениями местных. А к некоторым даже присоединились.

Ведучі Мішель Андраде і Кирило Макашов відправилися у нові подорожі в другому сезоні тревел-шоу "Орел та Решка"
Фото: предоставленное пресс-службой "Нового канала"
Ведучі Мішель Андраде і Кирило Макашов відправилися у нові подорожі в другому сезоні тревел-шоу "Орел та Решка"
Ведучі Мішель Андраде і Кирило Макашов відправилися у нові подорожі в другому сезоні тревел-шоу "Орел та Решка"

"Мне в "Землянах" вообще везет на ритуалы. Наверное, потому, что мне это действительно интересно. Ритуал, в котором я приняла участие, длится целый день: с утра до позднего вечера. Все происходит на местном языке кечуа - его я, кстати, год изучала в школе После того, как мы спели молитвы "Отче наш" и "Дива Мария", спустились с гор, танцевали, общались", - вспомнила Андраде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show

Макашов стал свидетелем специфического ритуала – танцев с ножницами.

"Ножницы состоят из двух частей. Одна - мужчина, вторая - женщина. И когда ими стучишь - это что-то значит, мы долго пытались понять, что именно, впрочем, четкого ответа так и не получили. Поняли, что это сочетание женского начала и мужского, перуанский инь и ян. Думаю, что сначала это был какой-то народный ритуальный танец вроде нашего гопака, но сейчас это просто шоу", - сказал он.

Во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка" ведущий Кирилл Макашов отведал необычное блюдо в Молдове. Когда-то у молдаван даже не было хлеба, поэтому вместо него готовили мамалыгу. Это блюдо до сих пор является неотъемлемой частью местной культуры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Танцы с ножницами и благодарность воде: ведущие тревел-шоу попробовали странные ритуалы в Перу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

10 лет без Уитни Хьюстон: слушаем незабываемые хиты американской поп-дивы

Гоголь сжег "Мертвые души" и начал голодовку

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 24509
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 13276
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 10350
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 9576
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
 Просмотров: 6417
Путешествия
В Италии продлили запрет на въезд для украинцев
В Италии продлили запрет на въезд для украинцев Просмотров: 432
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
35
 Просмотров: 7542
Ryanair открывает 13 новых рейсов из Украины на летний сезон
Ryanair открывает 13 новых рейсов из Украины на летний сезон Просмотров: 279
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
9
 Просмотров: 4410
С золотом и черной икрой: ведущий тревела отведал традиционное молдаванское блюдо
С золотом и черной икрой: ведущий тревела отведал традиционное молдаванское блюдо
3
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
20
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
1
"Россия хочет федерализации Украины" - украинцев зовут на Марш единства
Голосов: 2080
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть