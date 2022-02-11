Танцы с ножницами и благодарность воде: ведущие тревел-шоу попробовали странные ритуалы в Перу

Ведущие Мишель Андраде и Кирилл Макашов отправились в новые поездки во втором сезоне тревел-шоу "Орел и Решка".

Съемочная группа проекта начала новый сезон, что скоро покажет "Новый канал", с поездки в южноамериканские страны. В Перу певица и блогер наблюдали за удивительными развлечениями местных. А к некоторым даже присоединились.

Фото: предоставленное пресс-службой "Нового канала"

"Мне в "Землянах" вообще везет на ритуалы. Наверное, потому, что мне это действительно интересно. Ритуал, в котором я приняла участие, длится целый день: с утра до позднего вечера. Все происходит на местном языке кечуа - его я, кстати, год изучала в школе После того, как мы спели молитвы "Отче наш" и "Дива Мария", спустились с гор, танцевали, общались", - вспомнила Андраде.

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Макашов стал свидетелем специфического ритуала – танцев с ножницами.

"Ножницы состоят из двух частей. Одна - мужчина, вторая - женщина. И когда ими стучишь - это что-то значит, мы долго пытались понять, что именно, впрочем, четкого ответа так и не получили. Поняли, что это сочетание женского начала и мужского, перуанский инь и ян. Думаю, что сначала это был какой-то народный ритуальный танец вроде нашего гопака, но сейчас это просто шоу", - сказал он.

Во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка" ведущий Кирилл Макашов отведал необычное блюдо в Молдове. Когда-то у молдаван даже не было хлеба, поэтому вместо него готовили мамалыгу. Это блюдо до сих пор является неотъемлемой частью местной культуры.