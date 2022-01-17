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понедельник, 17 января 2022 19:56

С золотом и черной икрой: ведущий тревела отведал традиционное молдаванское блюдо
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Во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка" ведущий Кирилл Макашов отведал необычное блюдо в Молдове. Когда-то у молдаван даже не было хлеба, поэтому вместо него готовили мамалыгу. Это блюдо до сих пор является неотъемлемой частью местной культуры.

Ведущий тревела на "Новом канале" съел мамалыгу с добавлением золота. Заплатил за нее $210.

"Я отведал мамалыгу с сусальным золотом. А если точнее - томленного осетра на подушке из мамалыги с черной икрой и золотыми хлопьями", - объяснил он.

Во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка" ведущий Кирилл Макашов отведал необычное блюдо в Молдове
Фото: предотавлено пресс-службой "Нового канала"
Во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка" ведущий Кирилл Макашов отведал необычное блюдо в Молдове
Макашов съел мамалыгу с добавлением золота. Заплатил за нее 0

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Но особой разницы от обычной мамалыги по более низкой цене ведущий не заметил.

"Что с золотом, что без - по вкусу как обычная мамалыга. Разницы никакой нет - почувствовал только выразительный вкус кукурузы. Понт для богатых, что могу сказать. Пробовал и золото само по себе - оно вообще не имеет вкуса. Ощущение в роте от золота, будто на языке что-то образовалось и хочется это снять и выплюнуть. А вот черная икра с мамалыгой – другое дело", - сказал он.

Воскресенье для сицилийцев – семейный день. Перед тем, как собраться вместе за обедом, они ходят в церковь. Туда и отправился ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов, чтобы узнать о воскресных традициях жителей Сицилии.

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Дата
17
января

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