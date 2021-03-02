"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущая тревел-проекта "У кого больше" Алина Мисечко в одном из выпусков соревновалась с соведущим Валентином Чернявским за отдых в самом дорогом отеле. Съемки проходили в индийском Джайпуре, где Мисечко устроилась домработницей.

"В Индии это достаточно высокооплачиваемая работа. Особенно ценят работниц европейской внешности. Для того, чтобы подобрать хороших работодателей, я обратилась в специальное агентство. К счастью, моя анкета понравилась очень богатой семье. Их называют королями курьерских доставок в Джайпуре. В этой семьи довольно жесткие правила для работников. Главные 3 условия такие: надо быть из Европы и знать английский, надо быть набожной и смиренной, чтобы не нарушить десятки правил хозяйки почтенного дома", - рассказала ведущая проекта, что показывает "Новый канал".

В дом прислуга всегда заходит босса.

"Хозяйка обувь не сняла. Интерьер дома - королевский. Но радоваться могла я только от вида, никак от удобства. Все потому, что существует 2-е правило - слуги сидят только на полу. 3-е правило в доме: начинать работу только после процедуры омовения. Нужно было помыть руки, лицо и пополоскать рта. Хозяйка рассказала, что в доме много не только дорогих, но и священных предметов, поэтому надо быть чистой и достойной", - отметила Мисечко.

Ее 1-й задачей было ручная стирка. В зажиточных семьях Индии принято дорогие вещи стирать руками, а обычные - в машинке. Далее Мисечко нужно было протереть пыль по всему 1-му этажу.

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"Там была антикварная ваза ручной работы из костей верблюда за $15 тыс. Боялась даже касаться той вазы. К счастью, моя аккуратность меня не подвела. Но проблемы таки меня не обошли. Заглянула в небольшую комнату, где стояли иконы, чтобы убрать и там. Оказывается, что делать такое было строго запрещено, ведь это престол со святынями. Хозяйка дома была очень возмущена, поэтому не хотела больше давать мне работу. Я уговорила ее на еще один шанс - побыть репетитором ее дочери. Нужно было просто пообщаться с ней на английском, ведь у меня хороший уровень языка", - добавила ведущая.

Ведущая тревела Алина Мисечко устроилась в непальской столице Катманду в ресторан, в котором ее коллегами стали роботы-официанты. В ресторане посетители почти не контактируют с персоналом. На столах есть мультимедийное меню, с помощью которого можно выбрать блюда и напитки. Заказ приносит робот, который говорит на английском и непальской языках.