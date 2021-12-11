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суббота, 11 декабря 2021 18:42

"Спасение в горах": для туристов разработали приложение

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&quot;Спасение в горах&quot;: для туристов разработали приложение
С помощью приложения туристы смогут отправлять свои точные координаты. Фото: ГСЧС

"Спасение в горах" — это мобильное приложение, в котором туристы, нуждающиеся в помощи в горах, смогут отправить сообщение спасателям.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.

В приложении туристы смогут регистрировать свой поход в горы. Если у них возникнут проблемы, одним щелчком можно будет отправить сообщение горной поисково-спасательной службе с точными координатами.

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Приложение сейчас работает в тестовом режиме и доступно на сайте Ивано-Франковского управления ГСЧС в разделе "регистрация туристических групп". Уже через несколько дней его можно будет скачать из Play Market. Когда она появится для iOS, не уточняется.

В высокогорьях Карпат 3 декабря объявили оранжевый уровень опасности. 4 декабря спасателям Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин. 7 декабря одного из мужчин нашли мертвым.

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Дата
11
декабря

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