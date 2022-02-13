SkyUp прекратила продажу билетов для полетов: на какие даты

Лизингодатели требуют вернуть самолеты на территорию ЕС. Фото: joinup.ua

Украинская авиакомпания SkyUp прекратит продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля.

Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий, сообщают в SkyUp.

Крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

Владельцы самолетов, лизингодатели, требуют как можно скорее вернуть воздушные суда на территории ЕС.

"Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы, отмечает Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp.

Он говорит, что авиакомпания не может игнорировать требования лизингодателей.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", — сказал гендиректор.

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Мадейры в Киев, приземлился в Кишиневе. Это произошло 12 февраля из-за запрета лизингодателя – резидента Ирландии – влетать в воздушное пространство Украины. Пассажирам самолета пришлось на автобусах добираться из Молдовы в Украину. Между тем, в Министерстве инфраструктуры заявили, что небо Украины останется открытым.