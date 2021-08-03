Самые красивые теплые края: чем поражает Доминикана

Фото: предоставил Алексей Ящук

Донимиканська республика - самая красивая теплая страна. Ни Греция, ни Португалия, ни Турция, ни Италия, ни Египет не сравнятся с ней.

Так считает директор аутсорсинговой компании и фронтмен рок-группы "Антистатик" Алексей Ящук. Недавно он вернулся из путешествия Доминиканской республикой, и поделился впечатлениями от отдыха.

"Это реально самые красивые теплые края, которые мы видели. Дополнительное удовольствие - это климат: температура воздуха колеблется от 22 градусов тепла в январе до 33 градусов в августе. Пляжи белые с меленьким-меленьким песочком, никакой гальки и камней, пальмы создают замечательный контраст и незабываемую тропическую картинку.

Вода - это отдельная история. Кроме того, что она идеально прозрачная и теплая, у нее еще множество оттенков - от темно-синего до светло-бирюзового", - рассказал Алексей Ящук.

Он опроверг распространенное мнение о том, что Доминикана - дорогой курорт.

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"Если учесть, что только один перелет стоит 500-600 долларов на человека, то общая цена в 1000 долларов за две недели отдыха в четырехзвездочном отеле с человека, на мой взгляд, не является такой уже космической. А еда и обслуживание там на высоком уровне, и драк за еду не бывает ", - поделился музыкант.

Интервью с Алексеем Ящуком читайте в журнале "Країна".

Украинский блогер Евгений Панюта протестировал отдых в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области. Этот малоизвестный курорт на берегу Черного моря идеально подойдет для тихого семейного или дикого отдыха. "Пляжной инфраструктуры нет. Только несколько кафе и немного водных развлечений. Зато здесь бюджетно можно отдохнуть. Жилье можно арендовать или жить в палатках у моря", - говорит Панюта.