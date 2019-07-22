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четверг, 08 августа 2019 14:52

Показали мебель украинских шляхтичей
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Фото: Валерий Шмаков

В городе Самбор Львовской в ​​местном историческом музее "Бойковщина" хранится аутентичная мебель семьи шляхтичей Козакевич

"Это целая мемориальная комната Козакевич, семьи священников украинской шляхты, родственной с Дмитрием Донцова, с Папой Иоанном Павлом II, писателем и художником Корнилием Устияновичем. Здесь есть различные мебель: письменный стол, столик-пульпит, кресла, лампа, картины отца семейства - юриста Владимира Козакевича. Его средняя, дочь училась рисовать в школе Олексы Новакивского, вышла замуж за известного художника Василия Дядинюка, который был оруженосцем Симона Петлюры и рисовал портреты гетманов. Младшая дочь Козакевича Лидия завещала родственные вещи узееви ", - рассказывает директор музея Роксоляна Данчин.

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Музею завещала мебель Лидия Козакевич перед смертью в 1990-х годах. После 30-летнего проживания в Самборе семья переехала во Львов. Там похоронены на Лычаковском кладбище. Мебель изготовлена ​​в начале прошлого века.

На ратуше города Самбор работают часы, которым больше века. Чтобы следить за городским временем, в горсовете есть специальная должность - часовщика. С 2004-го Игорь Варивода ежедневно в восемь утра приходит запускать и, при необходимости, настраивать механизм.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ; фото: Валерий ШМАКОВ
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Дата
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