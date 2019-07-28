Отдых в Турции подешевел

Турецкие отели снизили цены для туристов. Фото: Зеркало недели

Отели на популярных среди туристов курортах Турции снижают стоимость проживания на 20%, так как не хватает отдыхающих.

"Известные брендовые отели заполнены, а вот некоторые пятерки и четверки столкнулись с нехваткой туристов", - рассказал НВ директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Уменьшилось количество туристов из Германии, Голландии, Испании, Италии и Украины.

Компенсировать потерю путешественников из европейских стран турецкие отельеры хотят за счет граждан стран СНГ.

Главная причина оттока - повышение цен на отдых, в среднем на 20%. В начале сезона гостиницы перешли на расчет в евро, в результате чего недельный отдых в пятизвездочном отеле начал обходиться в среднем в 1-1,2 тыс. евро на двоих. Украинские туристы в приоритете едут в Египет, где недельный тур можно приобрести за 600-700 евро.

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По словам директора сети турагентств "Поехали с нами" Олега Кулика, снижение цен на отдых в Турции может привести к тому, что часть туристов поедет на курорты Анталии, Мармариса или Бодрума.

"Если в семье ограниченный бюджет, то для отдыха они выберут Египет. Но если семья готова потратить на путешествие 1 тыс. евро или более, то снижение цены на 100-200 евро может убедить их отдать предпочтение Турции", - подчеркнул он.

Евростат назвал самую дорогую страну в Европе. Как оказалось, путешественникам невыгодно ездить на отдых в Исландию, где цены в среднем 56% выше, чем везде.