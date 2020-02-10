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понедельник, 10 февраля 2020 09:04

Основатель Microsoft купил яхту за более полумиллиарда долларов

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Основатель Microsoft купил яхту за более полумиллиарда долларов
Единственным выбросом яхты вода Фото: nv.ua

Основатель Microsoft Билл Гейтс купил эко-яхту Aqua за $645 млн.

Яхта работает на жидком водороде и способна преодолевать расстояние 6,5 тис. км без дозаправки, пишет Daily Mail.

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Единственным выбросом яхты является вода. На яхте есть зал, йога-студия, салон для массажа и каскадный бассейн на задней палубе.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс покинул пост главы совета директоров компании - на этой должности его сменил независимый директор Джон Томпсон, свидетельствует сайт компании. Как ранее сообщал Digit.ru, Стив Балмер, теперь уже бывший CEO Microsoft, в августе 2013 года объявил о планах уйти с поста в течение 12 месяцев. Специальная комиссия, в составе которой был Билл Гейтс, занималась поиском его преемника. Однако тогда же пошли слухи, что совет директоров компании готовится сменить Гейтса на посту председателя.

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Дата
10
февраля

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