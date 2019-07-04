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пятница, 05 июля 2019 07:25

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

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178 лет назад, в 1841 году Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

33-летний баптистский проповедник Кук не любил пьяниц, а их в Англии того времени было немало. Чтобы поощрить прихожан вести трезвый образ жизни, он решил организовать 20-мильную поездку по железной дороге между городами Лестер и Лафборо. В том районе ее проложили недавно, и паровоз считался новинкой. В пути всем пассажирам выдавали чай и булочку. Кук брал за тур 1 шиллинг – столько же стоил билет на омнибус.

  Томас Кук
Томас Кук
Набралось 570 желающих поехать с ним. Группу сопровождал духовой оркестр.

Поездка, которая состоялась 5 июля, считается первым в мире организованным групповым путешествием, которое соответствовало основным принципам современного туризма. Были определены цель и продолжительность, организованы транспорт, питание и развлечения.

После, Кук разработал туристские маршруты по многим европейским городам. В 1865 году он открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев – родину их предков. Деятельность осуществлялась через агентство "Томас Кук и сын", первой конторы, специализирующейся на организации туристических поездок. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен.

В 1872 году Кук организовал первый кругосветной круиз, в нем приняли участие 10 человек. Для того, чтобы объехать земной шар по намеченному маршруту, группе понадобилось 222 дня. В наше время этот путь можно преодолеть за неделю.
  Плакат тур-оператора "Томас Тур"
Плакат тур-оператора "Томас Тур"
В 1890-е годы семья Куков первой организовала поездки через всю Европу в Азию на поезде по Транссибирской магистрали.

После смерти Томаса Кука в 1893 г. владельцами его компании стали его три сына. Бизнес компании разросся и включал в конце XIX в. три основных направления: туризм, банковское дело и перевозка грузов морскими судами.

Позже, в 1931 г. компания Thomas Cook and Son слилась с компанией Wagon Lit Company, которая занималась перевозкой пассажиров в спальных вагонах экспресс-поезде по Европе.

После окончания второй мировой войны правительство Великобритании приобрело основные права на компанию Thomas Cook and Son.

Компания на рубеже XX и XXI вв. имела 5 относительно независимых основных подразделений, более 625 офисов, в ней было занято около 10 тыс. сотрудников по всему миру. Она считается одной из крупнейших в области туризма, хотя деятельность этой знаменитой компании не ограничивается предоставлением туристических услуг.

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Дата
05
июля

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

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