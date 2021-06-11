Организатор "Жаги мандрів" побывал на 24 необитаемых островах

Фото: Предоставлено организаторами

21 июня в сообществе путешественников Voyagemakers во второй раз стартует конкурс короткометражных любительских видеоработ "Жага мандрів".

Организаторы хотят успеть снять безлюдные и труднодоступные уголки планеты, под влиянием человека стремительно меняющиеся. Согласно отчету ООН 2019 года, три четверти суши и около 66% морей и океанов существенно изменились. ООН объявила 2021-2030 десятилетием наук об океане.

"" Жга мандрів" это виртуальное место, где путешественники собираются у костра и рассказывают свои истории о путешествиях, охране природы, тайнах, открытиях и приключениях. Мы ждем рассказы о местах, где вы были, и истории, которые вы пережили. " - отмечают организаторы.

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В конкурсе могут принимать участие видеофильмы, репортажи, обзоры продолжительностью до 10 мин. Заявки принимаются до 11 июля по адресу [email protected]

В состав жюри вошли: Михаил Ильенко - кинорежиссер, сценарист, актер; Вадим Ивлев - радиоинженер, этнограф-любитель, побывал на 24 безлюдных островах Океании и Антарктики, автор книги "Путешествие киевлянина Океанией"; Роман Братчик - единственный полярник в Украине, который провел в Антарктике более двух лет непрерывно, Андрей Мазур - журналист, блогер.

Ведущие и тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько подготовили необычный маршрут для путешествия по Закарпатью. Супруги отметили, что этот край богат природой, местным колоритом и крафтовым производством.