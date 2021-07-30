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Набирать воду из фонтанов и искать памятник с секретом: Брежнева дала советы для путешествия Барселоной
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Певица и ведущая одного из выпусков тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" Вера Брежнева поделилась лайфхаками для бюджетного путешествия Барселоной.

Во время съемок шоу, которое показывает "Новый канал", артистке пришлось жить два дня на €100 в столице Испании. Звезда посоветовала набирать воду в фонтанах, ведь пол-литровая бутылка стоит около €2.

"Возьмите с собой многоразовую бутылку, в которую можно набрать воду из специальных фонтанчиков, которые разбросаны по всему городу. В них находится фильтрованная вода, местные жители ее пьют. Она вкусная - свежая, будто из колодца", - отметила Брежнева.

Далее исполнительница посоветовала найти памятник Христофору Колумбу с секретом.

"Наверху есть смотровая площадка, он находится в колонне, но сразу его сложно заметить. Внутри колонны есть лифт, в котором можно подняться туда. С этой точки круто видно всю Барселону", - пояснила она.

Исполнительница посоветовала найти памятник Христофору Колумбу с секретом
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Звезда посоветовала набирать воду в фонтанах, ведь пол-литровая бутылка стоит около €2
Вера Брежнева дала советы для бюджетного путешествия Барселоной
Стоит подняться и на крышу пятизвездочного отеля, чтобы рассмотреть город

Стоит подняться и на крышу пятизвездочного отеля, чтобы рассмотреть город.

"Практически во всех хороших отелях Барселоны является руфтопы (кровельный кондиционер, - Gazeta.ua) или смотровые площадки. Туда можно пройти, даже если ты не живешь в отеле. Оттуда можно увидеть все достопримечательности Барселоны во всей красе", - отметила Брежнева.

В Барселоне есть легендарный блошиный рынок, который существует более 700 лет. Его считают старейшим уличным рынком Европы.

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"Уже давно не круто и не актуально покупать китайские сувениры на главных туристических улицах больших городов за огромные деньги. Классные, оригинальные и недорогие сувениры можно купить на блошином рынке Енкантс", - добавила певица.

С 27 июля Испания принимает не вакцинированных украинских туристов. Несмотря на это справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет.

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Дата
30
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