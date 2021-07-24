Испания открывает границы для невакцинированных украинцев. Названа дата

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 2133
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 279
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 81
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8640
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 648
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 387
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 531
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1143
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 252
Фото
Все фото
10
28
7
3
6
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Дарят детям авто, даже если у них нет прав: Мишель Андраде рассказала о дрифте в Ливии
Дарят детям авто, даже если у них нет прав: Мишель Андраде рассказала о дрифте в Ливии
Оленья ферма и долина нарциссов: что стоит посетить на Закарпатье
Оленья ферма и долина нарциссов: что стоит посетить на Закарпатье
Видео
Все видео
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 675
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1188
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 495
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1143
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 261
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 16:43

Испания открывает границы для невакцинированных украинцев. Названа дата

  Комментировать
Испания открывает границы для невакцинированных украинцев. Названа дата
Справка о прививках или тест требуется от всех путешественников старше 12 лет. Фото: Aleksandar Pasaric from Pexels

С 27 июля Испания начнет принимать не вакцинированных украинских туристов. Несмотря на это справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Испания с 27 июля открывается для Украины согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается ... На въезде необходимо свидетельство о полном вакцинирование или свежий отрицательный тест", - сообщил Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паспорт вакцинации не позволит свободно путешествовать. Эксперт рассказал детали

Справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда, а быстрый тест - не ранее 48 часов до въезда. Принимается также документ о выздоровлении, если человек недавно переболел коронавирусом.

Кроме этого все граждане перед приездом обязаны заполнить форму санитарного контроля на портале МЗ Испании и получить QR-код для всех последующих процедур при прохождении контроля.

Министерство туризма Греции объявило о двух изменениях к протоколам здравоохранения для туристов, въезжающих в страну. Греческое правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Испания открывает границы для невакцинированных украинцев. Названа дата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 9666
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8640
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 Просмотров: 8262
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6822
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
 Просмотров: 6606
Путешествия
11 ошибок, которые часто допускают начинающие путешественники
11 ошибок, которые часто допускают начинающие путешественники
6
 Просмотров: 396
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
 Просмотров: 1017
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
10
 Просмотров: 1773
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
 Просмотров: 23445
Гастрономический путеводитель по индийской кухне: три блюда, которые стоит попробовать
Гастрономический путеводитель по индийской кухне: три блюда, которые стоит попробовать
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
3
Соратник Авакова ушел из МВД
3
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
3
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
Голосов: 2015
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть