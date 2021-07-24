Испания открывает границы для невакцинированных украинцев. Названа дата

Справка о прививках или тест требуется от всех путешественников старше 12 лет. Фото: Aleksandar Pasaric from Pexels

С 27 июля Испания начнет принимать не вакцинированных украинских туристов. Несмотря на это справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Испания с 27 июля открывается для Украины согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается ... На въезде необходимо свидетельство о полном вакцинирование или свежий отрицательный тест", - сообщил Кулеба.

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Справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда, а быстрый тест - не ранее 48 часов до въезда. Принимается также документ о выздоровлении, если человек недавно переболел коронавирусом.

Кроме этого все граждане перед приездом обязаны заполнить форму санитарного контроля на портале МЗ Испании и получить QR-код для всех последующих процедур при прохождении контроля.

Министерство туризма Греции объявило о двух изменениях к протоколам здравоохранения для туристов, въезжающих в страну. Греческое правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.