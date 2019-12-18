На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Фото: Ольга Васькив

Польский город Краков ежегодно посетит 12 млн туристов в год. Треть - во время рождественских и новогодних праздников. Главные прелести зимнего Кракова - Рождественская ярмарка, художественные выставки, соляная шахта "Величка". С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит Рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.

В 18 веке здесь продавали живую птицу, свиней, рыбу - все к праздничному столу. Из всего краковского воеводства съезжались фермеры и умельцы, чтобы продать свой товар. Сейчас торговцы предлагают рождественские продукты и местные блюда, декоративные елочные украшения, керамику, изделия из дерева, шерсти, ткани, стекла, ювелирные изделия, сувениры, открытки, календари.

У памятника поэту Адаму Мицкевичу, что на главной рыночной площади расположены старинные торговые ряды в галерее искусств "Сукенницы". Там постоянный продажа сувениров и ювелирных изделий. Украшения из янтаря - полудрагоценного камня с застывшей смолы туристы покупают чаще всего. Янтарь добывают в Гданьске. Объемное ожерелье стоит от 250 злотых. На наши деньги это 1540 грн. Керамическая посуда синего цвета с голубыми узорами - популярный сувенир. Цена тарелки - от 50 злотых. Сувениры из стекла в форме елочных украшений, статуэток - от 40 злотых.

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Самая большая очередь на ярмарке - к лотку под открытым небом с сырами. В Польше их производят два десятка различных видов из коровьего и овечьего молока. Такие сыры можно есть даже запеченными на гриле. Люди в очереди покупают осцыпек - небольшие кусочки соленого копченого сыра из овечьего молока. Его производят, зажимая в деревянных формочках "осципьорках". Продавцы поджаривают его на гриле - сыр внутри становится мягким и тягучим. Поливают вареньем из клюквы. Стоит 5 злотых - 31 грн.

Так же большие очереди у продавцов глинтвейна - горячего вина со специями и цитрусовыми. Его продают за 10 злотых. За миску горячего тыквенного супа с курицей просят 15 злотых, за шашлык из гарниром - 25.

Украинцы, которые живут в Польше, ежегодно собирают средства и подарки в крупнейших польских городах для детей, чьи родители погибли на востоке и для детей переселенцев. Акция называется "Праздник без папы". Для каждого ребенка готовят вкусную посылку, в которую волонтеры добавляют еще и конверты с деньгами. Праздничные подарки и вещи организаторы акции призывают заносить в кафе "Cudowne Lata" ("Прекрасное лето") на улице Тинецький, 1.

В Анталии очень удобное современное метро - ездит под землей и над землей. Соединяет автовокзал со старым городом и окрестностями. Одноразовый проездной билет на пластиковой карточке стоит 2,4 лиры. В старом историческом центре метро едет узкими дорогами так близко к сувенирных достопримечательностей, что можно через окно разглядеть ценники.