 
Ексклюзивы
1/5
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1134
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2601
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 486
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2493
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1134
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2952
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11556
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2241
Фото
Все фото
6
7
14
29
21
На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином
На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином
360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире
360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
Сеть очаровали осенние пейзажи Шевченковского гая
Сеть очаровали осенние пейзажи Шевченковского гая
Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
Видео
Все видео
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Самые старые дубы Украины пережили крещение Руси и открытия Колумбом Америки
Самые старые дубы Украины пережили крещение Руси и открытия Колумбом Америки
Один из символов Закарпатья: восстановят уникальную ретро-железную дорогу 1908
Один из символов Закарпатья: восстановят уникальную ретро-железную дорогу 1908
Назвали имена новых ведущих популярного тревел-шоу
Назвали имена новых ведущих популярного тревел-шоу
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 441
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1134
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2592
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11151
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2808
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 666
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 10:58

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином
6

  Комментировать

С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.
Фото: Ольга Васькив
С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.
С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.
С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.
С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.

Польский город Краков ежегодно посетит 12 млн туристов в год. Треть - во время рождественских и новогодних праздников. Главные прелести зимнего Кракова - Рождественская ярмарка, художественные выставки, соляная шахта "Величка". С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит Рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.

В 18 веке здесь продавали живую птицу, свиней, рыбу - все к праздничному столу. Из всего краковского воеводства съезжались фермеры и умельцы, чтобы продать свой товар. Сейчас торговцы предлагают рождественские продукты и местные блюда, декоративные елочные украшения, керамику, изделия из дерева, шерсти, ткани, стекла, ювелирные изделия, сувениры, открытки, календари.

У памятника поэту Адаму Мицкевичу, что на главной рыночной площади расположены старинные торговые ряды в галерее искусств "Сукенницы". Там постоянный продажа сувениров и ювелирных изделий. Украшения из янтаря - полудрагоценного камня с застывшей смолы туристы покупают чаще всего. Янтарь добывают в Гданьске. Объемное ожерелье стоит от 250 злотых. На наши деньги это 1540 грн. Керамическая посуда синего цвета с голубыми узорами - популярный сувенир. Цена тарелки - от 50 злотых. Сувениры из стекла в форме елочных украшений, статуэток - от 40 злотых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Анталии метро ездит под и над землей

Самая большая очередь на ярмарке - к лотку под открытым небом с сырами. В Польше их производят два десятка различных видов из коровьего и овечьего молока. Такие сыры можно есть даже запеченными на гриле. Люди в очереди покупают осцыпек - небольшие кусочки соленого копченого сыра из овечьего молока. Его производят, зажимая в деревянных формочках "осципьорках". Продавцы поджаривают его на гриле - сыр внутри становится мягким и тягучим. Поливают вареньем из клюквы. Стоит 5 злотых - 31 грн.

Так же большие очереди у продавцов глинтвейна - горячего вина со специями и цитрусовыми. Его продают за 10 злотых. За миску горячего тыквенного супа с курицей просят 15 злотых, за шашлык из гарниром - 25.

Украинцы, которые живут в Польше, ежегодно собирают средства и подарки в крупнейших польских городах для детей, чьи родители погибли на востоке и для детей переселенцев. Акция называется "Праздник без папы". Для каждого ребенка готовят вкусную посылку, в которую волонтеры добавляют еще и конверты с деньгами. Праздничные подарки и вещи организаторы акции призывают заносить в кафе "Cudowne Lata" ("Прекрасное лето") на улице Тинецький, 1.

В Анталии очень удобное современное метро - ездит под землей и над землей. Соединяет автовокзал со старым городом и окрестностями. Одноразовый проездной билет на пластиковой карточке стоит 2,4 лиры. В старом историческом центре метро едет узкими дорогами так близко к сувенирных достопримечательностей, что можно через окно разглядеть ценники.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 31088
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 17055
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 11322
Объяснили, что будет с долларом до конца недели
Объяснили, что будет с долларом до конца недели Просмотров: 9864
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 6102
Путешествия
360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире
360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире
7
 Просмотров: 1593
Лоукост объявил новые рейсы в Болгарию, Израиль и Грузию
Лоукост объявил новые рейсы в Болгарию, Израиль и Грузию Просмотров: 279
Отдых в Европе: куда поехать на католическое Рождество
Отдых в Европе: куда поехать на католическое Рождество 1 Просмотров: 585
Отдых в Турции подорожает для всех
Отдых в Турции подорожает для всех Просмотров: 2088
Как дешевле всего увидеть полярное сияние: топ-советов
Как дешевле всего увидеть полярное сияние: топ-советов Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
3
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
2
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
2
Инцидент с Зозулей: МИД Украины поддержало футболиста
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 1926
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua