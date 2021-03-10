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среда, 10 марта 2021 17:45

"Мозг закипал". Ведущий работал на индонезийском острове таксистом на мопеде
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1-м занятием ведущего Максима Узла на индонезийском острове Суматра было таксировка на мопеде. Он рассказал, что давно хотел приобрести электро-мопед и ездить на нем по Киеву.

"Но это все было до того момента, когда я устроился на работу таксистом на мопеде во время путешествия. Первой сложностью, с которой столкнулся, был левостороннее движение. Когда я выезжал на перекресток, то не знал, что делать. Мозг закипал, страх переполнял. Самое интересное, что правила там тоже особенные - у кого машина больше, тот и едет", - поделился ведущий реалити "У кого больше", что показывает "Новый канал".

После того, как Узол разобрался с правилами, он заехал в переулок, чтобы найти заказчика. Там наехал на лежащего полицейского.

Узол работал таксистом на мопеде
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Узол работал таксистом на мопеде
Узол работал таксистом на мопеде
Узол работал таксистом на мопеде
Узол работал таксистом на мопеде

"Рука дернулась, я случайно нажал газ, его заклинило, и мопед поехал вперед с бешеной скоростью. Каким-то чудом мне удалось справиться с ситуацией, но по дороге встретился другой лежачий полицейский. Я наехал на него, и случилась та же беда. Среагировал я моментально. Понял, что единственный способ спастись и не покалечиться - это спрыгнуть с мопеда на ходу. Я умею правильно падать, поэтому почти не ушибся, но мой электрический таксомопед влетел в ларек, у которого стояли люди. Услышал резкий звук", - вспомнил мужчина.

Узол увидел, что у ларька лежат 2 мопеды и парень.

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"Люди рядом стояли целы и невредимы, но начали кричать. Подбежал быстренько туда и увидел немного избитое крыло моего мопеда и разбитую фару мопеда того парня. Обошлось без серьезных травм, но со значительными финансовыми убытками", - добавил он.

Ведущий Максим Узол во время путешествия на индонезийский остров Суматра охотился на ящериц. Его соведущая Ольга Манько во время съемок проекта "У кого больше" нашла мужчине работу, которая является обычным ремеслом на острове.

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