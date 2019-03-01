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пятница, 01 марта 2019 14:48

Масленица в Швейцарии: Как в Альпах празднуют приход весны
7

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В швейцарском городе Арола прошел феерический карнавал
Фото: Фото: EPA-EFE
В швейцарском городе Арола прошел феерический карнавал
В швейцарском городе Арола прошел феерический карнавал
В швейцарском городе Арола прошел феерический карнавал
В швейцарском городе Арола прошел феерический карнавал

В конце февраля в Швейцарии проходят масштабные празднования Масленицы по случаю завершения зимы и начала Великого поста перед Пасхой.

По этому случаю, 27 февраля, в швейцарском городе Арола прошел феерический карнавал.

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В этот период в городах и селах Швейцарии люди устраивают шествия в причудливых костюмах, театрализованные представления, концерты и различные сатирические выступления.

Каждый город празднует приход весны по-своему - разные театральные представления, наряды и даже в разные даты.

По традиции в Китае во время празднования Нового года по Восточному календарю устраивают фестиваль фонарей. В этом году жители одного из китайских городов решили использовать современные технологии в проведении праздника, запустив в небо 300 подсвеченных дронов.

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01
марта

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