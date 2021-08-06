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суббота, 14 августа 2021 09:25

"Крещатик" есть в каждом населенном пункте: чем поражают французские города
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Даже в маленьких городах Франции инфраструктура очень развита
Фото: предоставил Алексей Ящук
Даже в маленьких городах Франции инфраструктура очень развита
Даже в маленьких городах Франции инфраструктура очень развита
Даже в маленьких городах Франции инфраструктура очень развита
Даже в маленьких городах Франции инфраструктура очень развита

Во Франции даже в городах с двадцатитысячным населением есть свои театры, кинотеатры и куча магазинов всемирных брендов.

Об этом рассказал музыкант и руководитель логистической компании Алексей Ящук после своего путешествия по югу Франции.

"Я посещал немного французских городов, но одно сказать могу точно: юг имеет общего с Парижем гораздо меньше, чем с той же Германией. Порядок везде.

Даже в небольших городах. Даже на окраинах Альбы и Каркассона автомобили припаркованы строго в установленных местах.

Кроме порядке очень понравилась культурная инфраструктура. Даже в городах с населением в 20+ тысяч есть свои театры, кинотеатры, часто сразу несколько, обязательно куча магазинов всемирных брендов. Это у нас люди ходят по Крещатику, как по музею с яркими витринами. А там такой "Крещатик" есть в каждом населенном пункте. Вечером на центральных площадях играют музыканты, а люди просто пьют коктейли в барах на улицах, и среди них нет "бухих".

Архитектура, можно сказать, стандартная - католическо-средневековая. Но есть и свои особенности - например, масштаб некоторых сооружений или очень красивые цветочные клумбы, заполняющие весь внутренний двор крепости ", - рассказал путешественник.

"Еще одна интересная особенность - в 8 вечера на улицах почти никого не встретишь. Даже в Тулузе, где проживает 500 тысяч населения, после 20:00 ходят только ночные автобусы. А на улицах, кроме туристов, почти никого нет.

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Кто учит английский, потому что "хочет много путешествовать", будет немного разочарован. Во Франции очень мало людей его понимают. Опять же, Париж не учитываем. В Тулузе, Альбе и Каркассоне почти со всеми приходилось общаться языком жестов ", - отметил Ящук.

Набережная Франции занимает чуть более 3 тыс. км. Среди них пляжи Аквитании, Бретани, Лангедока, Французской Ривьеры, Нормандии. Чтобы не потеряться среди такого большого количества предложений, которые есть во Франции, желательно перед поездкой определиться, чего именно вы ожидаете. Если вы хотите заняться серфингом, стоит обратить внимание на пляжи Аквитании и Нормандии. Если вы планируете отпуск с семьей, тогда выбирайте или Бретань, или Аквитанию, или Лангедок. Ценители роскоши однозначно должны посетить курорты Французской Ривьеры.

Автор: Валерия Радзиевская
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