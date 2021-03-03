"Коснуться европейца - благословение". Ведущая поделилась впечатлениями от Индии

Алина Мисечко поделилась впечатлениями от Индии. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущая тревел-проекта Алина Мисечко поделилась фактами об Индии, которые ее удивили. Она побывала в городе Джайпур. Мисечко отметила, что Индия - это страна контрастов.

"Бывает, идешь по улице и видишь свалку, а в метре от него - дворец. Затем снова видишь жилье людей из коробок, грязь и нищету, а рядом - девятиэтажный дом, где живет всего 1 семья и их прислуга", - рассказала ведущая проекту "У кого больше", которое показывает "Новый канал".

В Индии проходили съемки 2 выпусков - в Мумбаи и Джайпуре.

"В Мумбаи удивило то, что крысы - обычное дело. Видела, как прямо на улице, спокойно опершись о стену отеля, стояла крыса на 2 лапах. А еще помню ситуацию с грызуном в одном из помещений, где мы снимали выпуск. Я попросила починить вай-фай. Он был скрыт за специальной сеткой. Когда ее открыли, то оттуда аккуратно в мой чемодан вывалился крыса. Работников это совершенно не удивило. Они открыли дверь, а животное спокойно и интеллигентно побежала по коридору", - вспомнила Мисечко.

Также она рассказала, что в Индии почти не встретишь на улице прохожего в сдержанном черном одежде. Местные одеваются в разноцветные сари. Еще они постоянно улыбаются.

"В Украине, бывает, в лифт зайдешь и поздороваешься, то на тебя посмотрят, как на сумасшедшего. У нас не принято дарить вот так просто незнакомцам позитив. А в Индии люди могут просто подойти, познакомиться, поинтересоваться, кто ты, как у тебя дела. Они просто так улыбаются, делают комплименты, желают хорошего дня. А особенно мне проявляли приверженность и открытость через славянскую внешность. Еще очень удивило, что местные просили прикоснуться. Для них коснуться человека из Европы или дать ему подержать своего ребенка считается благословением. А еще я там почувствовала себя суперзвездой, потому что очень много местных просили сфотографироваться", - сказала Мисечко.

В Индии ребята ходят, держась за руки.

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"И это там абсолютно нормально. Таким образом они показывают свою истинную и крепкую мужскую дружбу", - добавила она.

Ведущая тревел-проекта "У кого больше" Алина Мисечко в одном из выпусков соревновалась с соведущим Валентином Чернявским за отдых в самом дорогом отеле. Съемки проходили в индийском Джайпуре, где Мисечко устроилась домработницей.