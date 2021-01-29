Команда тревела показала, как живут племена в Эфиопии

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев посетил племена в Эфиопии. В этой стране живут 56 племен, говорящих на разных языках и придерживаются своих обычаев.

Первым племенем стало племя Каро, которое начисляет 1,5 тыс. человек. Их особенностью является то, что они прокалывают тела гвоздями и разрисовывают их белой глиной.

"Каро разрисовывают тела для красоты. У каждого из них - свой особый узор. Мужчины украшают все тело, а женщины - только лицо. Это племя ходит голым. Из одежды они только хлопчатобумажную повязку на бедрах. На шее мужчины носят ожерелье. Это символ того, что они убили крупную дичь. в одной руке у каро - палка для церемониальных танцев, а в другой - особая табуретка, которая может служить и как стул для сидения, и как подушка для лежания. Кроме бодиарта, эти люди любят пирсинг. Они для красоты пробивают себе дырки под нижней губой и вставляют туда перьев. В женщины не перья, а гвозди", - рассказал ведущий тревела, что показывает "Новий канал".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Следующим было племя Хамер. Представителей этого племени насчитывается 50 тыс.

"Я попал в племя в самый разгар церемонии посвящения молодого в мужья. Это такое предсвадебный действо. Парень должен доказать, что готов стать мужем: пробежать 4 раза по спинам разъяренных быков и не упасть. Женщины в это время танцуют, дуют в медные рога и восхваляют духов-покровителей племени. Замужние женщины-хаммер мажутся ярко-оранжевой глиной. На шее носят тяжелый железный хомут, который служит кольцом. А еще во время праздников в племени Хамер можно увидеть дикое действо. Молодые бьют женщин розгами до крови . И это не издевательство, а праздничный ритуал, о котором просят сами женщины. И самое интересное, что в этом племени от количества шрамов на теле зависит привлекательность женщины", - сказал Зайцев.

Последним племенем, которое посетила команда тревела, стало агрессивно племя Мурси, численность которого 7,5 тыс. человек. Они вставляют тарелку в губы и пьют коровью кровь.

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"Сюда туристу нельзя просто приехать и пойти гулять. Сначала необходимо получить разрешение у вождя. Зайдя в поселение Мурси, я почувствовал себя, словно перенесся на 2-3 тыс. Лет назад. Они не знают, сколько им лет, не умеют читать и писать, никогда не чистили зубы зубной пастой и никогда не сидели на унитазе. От жителей племени очень пахнет, поэтому ходят, облепленные мухами. у женщин можно увидеть большую дыру в нижней губе. По традиции, они носят там тарелку, как украшение. Чем больше у девушки тарелка, то красивее она считается. А мужчины племени имеют традицию добывать и употреблять напиток силы - теплую кровь коров", - добавил ведущий.

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова отправилась в Эфиопию. Знакомство с культурой и обычаями местных начала с транспорта "тук-тук". После чего попробовала традиционное блюдо эфиопов.