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среда, 27 января 2021 14:17

"Сырое мясо похоже на тартар". Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
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Ведущая попробовала сырое мясо
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая попробовала сырое мясо
Ведущая попробовала сырое мясо

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова отправилась в Эфиопию. Знакомство с культурой и обычаями местных начала с транспорта "тук-тук". После чего попробовала традиционное блюдо эфиопов.

"В кафе сидели мужчины и ели настоящее сырое мясо. Это блюдо считается в Эфиопии национальным. Оно состоит из 3 компонентов: "тибс" - куски сырой говядины, "аварэ" - 3 острые и пряные соусы - и "инджера"- местный хлеб, похожий на блины. Употребляют это так: отрезают небольшой кусок, заматывают в хлеб "рулетиком" и макают в соус. Едят эфиопы правой рукой, потому что левой обычно подтираются. Кстати, узнала, почему они вообще едят сырое мясо. По одной из версий, во время войн местные поняли, что дым от жарки мяса на костре выдает их местонахождение врагам, поэтому решили есть его сырым", - рассказала ведущая тревела "Орел и Решка. Чудеса света", что показывает" Новий канал ".

Хвостова заверила, что блюдо оказалась вкусным.

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"Мясо похоже на тартар. Главное - не переборщить с острым соусом, как это сделала я", - добавила она.

Тревел-шоу "Орел и Решка" отмечает юбилей. Создатели проекта в честь 10-летия пригласили знаменитостей на роль ведущих. В 10 выпусках будут показывать разные локации известные артисты.

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