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среда, 29 июля 2020 11:14

Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу

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Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Политика ЕС в отношении ограничений на въезд граждан из третьих стран касается не только Украины. Фото: pixabay

Полноценные путешествия в Европу возобновятся, когда снизится заболеваемость на коронавирус.

О свободном въезде в страны Шенгенской зоны можно будет говорить не раньше осени, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Сегодня".

Она утверждает, что восстановление полноценных путешествий в ЕС не зависит от политических договоренностей, это исключительно эпидемиологический вопрос.

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По ее словам, согласно рекомендациям Еврокомиссии, каждая страна ЕС может принимать решение о снятии запрета на въезд самостоятельно. Вице-премьер также отметила, что политика ЕС в отношении ограничений на въезд граждан из третьих стран касается не только Украины.

"Ограничения, связанные с коронавирусом, и безвизом - это разные вопросы. Безвиз - это политическое решение, и к нему вопросов нет. Он никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью ", - сказала Стефанишина.

Для людей, которые приезжают в Германию из стран с повышенным риском инфицирования, тамошнее правительство вводит обязательное тестирование на коронавирус. Правило начнет действовать со следующей недели, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. По его словам, необходимо предупредить инфицирование от путешественников, возвращающихся из-за рубежа.

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