Германия будет бесплатно делать тесты на коронавирус для туристов

Германия будет бесплатно тестировать на коронавирус туристов из опасных стран. Фото: pixabay

Для людей, которые приезжают в Германию из стран с повышенным риском инфицирования, тамошнее правительство вводит обязательное тестирование на коронавирус.

Правило начнет действовать со следующей недели, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает The Local.

По его словам, необходимо предупредить инфицирование от путешественников, возвращающихся из-за рубежа.

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Тест будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней. Норму должны ввести со следующей недели.

В список стран с повышенным риском заражения, который составил Институт Роберта Коха, вошли 130 государств. В частности - Украина, Азербайджан, Армения, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Черногория, Египет, Россия, Сербия, Турция, США и другие.

Для туристов из большинства стран Европейский Союз хочет оставить закрытыми внешние границы. Из-за резкого роста больных коронавирусом границы будут закрыты еще минимум 2 недели. Этот запрет касается и США.