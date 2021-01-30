Канада меняет правила въезда в страну

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 189
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1305
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 18252
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 225
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 432
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4023
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 855
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 909
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 549
Фото
Все фото
5
7
3
5
5
Команда тревела показала, как живут племена в Эфиопии
Команда тревела показала, как живут племена в Эфиопии
Блогеры нашли деревянный дом, который построили без единого гвоздя
Блогеры нашли деревянный дом, который построили без единого гвоздя
&quot;Сырое мясо похоже на тартар&quot;. Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
"Сырое мясо похоже на тартар". Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
&quot;Все в костях&quot;. Ведущая показала необычные места захоронений в Турции
"Все в костях". Ведущая показала необычные места захоронений в Турции
Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона
Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона
Видео
Все видео
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2565
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 432
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1287
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 423
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 234
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 17:52

Канада меняет правила въезда в страну

  Комментировать
Канада меняет правила въезда в страну
По прибытии путешественники должны будут сдать тест на COVID-19. Фото: Social Soup Social Media from Pexels

Решение об ужесточении правил, касающихся въезда в государство вслед за Германией и Чехией ввела и Канада. Причина та же - появление новых мутаций коронавируса.

Об этом сообщает ТСН.

По прибытии путешественники должны будут сдать тест на COVID-19. После чего ожидать в отеле до трех дней результатов теста, и при этом, оплачивать пребывание за свой счет. Это примерно обойдется в более чем 2 тыс. долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19

Те, у кого тест окажется положительным, будут обязаны оставаться на карантине в определенных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они носителями новых штаммов коронавирусной инфекции.

Самый масштабный из музыкальных фестивалей мира Coachella отменили. Он должен был состоятся с 9 по 18 апреля. Проведение в третий раз отложили из-за опасений вспышки коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Канада меняет правила въезда в страну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Иностранная студентка пропала после разговора с замдекана

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 41769
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 21447
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 18252
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
12
 4 Просмотров: 12555
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
 Просмотров: 11475
Путешествия
В рамках эпидемиологических мероприятий Франция закрывает ТЦ
В рамках эпидемиологических мероприятий Франция закрывает ТЦ Просмотров: 81
Германия обновила правила въезда для иностранцев
Германия обновила правила въезда для иностранцев Просмотров: 324
Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19
Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19 Просмотров: 216
Команда тревела показала, как живут племена в Эфиопии
Команда тревела показала, как живут племена в Эфиопии
5
 Просмотров: 288
Блогеры нашли деревянный дом, который построили без единого гвоздя
Блогеры нашли деревянный дом, который построили без единого гвоздя
7
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
5
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
4
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
4
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 1986
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть