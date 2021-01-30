Канада меняет правила въезда в страну

По прибытии путешественники должны будут сдать тест на COVID-19. Фото: Social Soup Social Media from Pexels

Решение об ужесточении правил, касающихся въезда в государство вслед за Германией и Чехией ввела и Канада. Причина та же - появление новых мутаций коронавируса.

Об этом сообщает ТСН.

По прибытии путешественники должны будут сдать тест на COVID-19. После чего ожидать в отеле до трех дней результатов теста, и при этом, оплачивать пребывание за свой счет. Это примерно обойдется в более чем 2 тыс. долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19

Те, у кого тест окажется положительным, будут обязаны оставаться на карантине в определенных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они носителями новых штаммов коронавирусной инфекции.

Самый масштабный из музыкальных фестивалей мира Coachella отменили. Он должен был состоятся с 9 по 18 апреля. Проведение в третий раз отложили из-за опасений вспышки коронавируса.