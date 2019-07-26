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среда, 31 июля 2019 17:32

Изящная резьба и уникальный забытый стиль: показали единственный в Украине дом-"закопянку"
20

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Дом в стиле начала XX века, что исходит из польского города Закопане
Фото: Валерий Шмаков
Дом в стиле начала XX века, что исходит из польского города Закопане
Дом в стиле начала XX века, что исходит из польского города Закопане
Дом в стиле начала XX века, что исходит из польского города Закопане
Дом в стиле начала XX века, что исходит из польского города Закопане

В городе Самбор Львовской сохранился единственный в Украине дом в польском стиле "закопянка" - вилла Шафранского.

"Закопянка" возникла в конце XIX - начале 20-х годов ХХ века в польском курортном городке Закопане, основанный Станиславом Людкевичем. Все ее образцы были деревянными виллами, то есть домами для отдыха.

Архитектор проектировал не только помещения, но и весь интерьер, даже столовые принадлежности.

"Проект на строительство именно этого дома утвержден 1918 годом. Строила бригада из Коломыи Василия Зилибинського. Панство Шафранов проживало во Львове, а в Самборе имело дом. Очевидно, приезжали на лето, потому что здесь только одинарные окна. Да и комнаты проходные и по кругу идут , что не очень удобно, - рассказывает директор школы декоративно-прикладного искусства, которая сейчас функционирует в здании, Иван Герич. - После войны здесь были и различные организации, и люди жили. Мы заняли здание в 2008 году. К тому же у 90-х ею пользовались всякие нехорошие люди. Куча дорогих бусе в стояли во дворе. Позже селились бомжи, наркоманы ".

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Дом был в критическом состоянии.

"До 2007 года сгнило перекрытия. Если текло, то подставляли ведро, а не ремонтировали. Деревянные стены и пол красили и желтым, и зеленым, и синим" жэковского "краской. Пакет был забит древесностружечной плиты и окрашенный. Все очистили, заменили крыша на средства, выделили из областного управления культуры.

Уникальную коллекцию с 2,8 тыс. золотых и серебряных монет нашли в частном доме города Кестхей в Венгрии. Во время Второй мировой войны на его месте находилось еврейское гетто.

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