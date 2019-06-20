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пятница, 21 июня 2019 05:28

Готовимся к отпуску - что запрещено делать за рубежом

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Готовимся к отпуску - что запрещено делать за рубежом
Перед тем, как поехать на отдых в какую-то страну, стоит детально изучить ее законы и правила, чтобы не попасть впросак

Перед тем, как собираетесь поехать за границу, стоит ознакомиться с правилами пребывания. В Италии нельзя ходить с голым торсом, в Объединенных Арабских Эмиратах мусорить на улицах, а в Турции ходить в коротких шортах в общественных местах.

Италия имеет не много обязательных правил для туристов. Но в Риме нельзя мужчинам ходить с обнаженным торсом на улице, есть пищу в публичных местах, потому что она может загрязнить национальные достопримечательности и купаться в фонтанах.

В Венеции запрещено купаться в каналах, распивать алкоголь с 20 до 8:00 утра, ходить в купальнике и кормить голубей.

В Турции нельзя распивать спиртные напитки вне отелями и заведениями общественного питания.

В Таиланде не стоит поворачиваться спиной к Будде, свистеть ночью, на пляжах загорать топлес, а также становиться на банкноту Таиланда, ведь на ней изображено короля, рассказывает 24tv.ua.

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В Египте запрещено кормить рыбок в море, а еще вывозить из страны кораллы, ракушки и камешки, собранные на берегу моря.

В Греции девушкам запрещено посещать исторические места на шпильках.

На Канарских островах запрещено рисовать на песке.

В Китае нельзя спасать жизни человека, тонет.

Во Франции и Великобритании лучше не целоваться на вокзалах.

Сегодня граждане Украины могут совершенно спокойно, без виз, ездить в 86 стран мира. По 34 из них нужен биометрический паспорт.

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