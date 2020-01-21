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вторник, 21 января 2020 12:50

Готические соборы и легенды о Жанне д'Арк: Руан поражает древней архитектурой
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Фото: Олег БОЖКО

Многие украинцы мечтают побывать во Франции. Но почему-то едут чаще в Париж, чем в другие города. Однако каждый французский город - уникальный и интересный. Например, Руан, который находится в регионе Нормандия.

"Долго собиралась во Францию, а когда наконец собрала деньги на путешествие, то поехала исследовать не только Париж, но и другие регионы. Побывала во многих городах Нормандии. Больше всего поразил Руан. Думала, это небольшой город, а оказалось наоборот - один из крупнейших городов страны и центр этого региона", - говорит Gazeta.ua киевлянка Ангелина Руденко.

Автор: Олег БОЖКО
 

В Руан часто едут туристы из других западных стран - Германии, Бельгии, Швейцарии. Украинский в этом регионе Франции меньше, говорит девушка.

"Может это потому, что об этих местах у нас мало знают. Но увидеть там можно многое. Больше всего в Руане поразил местный центральный собор. Его считают главным символом города, там проводят много экскурсий на разных языках. На экскурсию я уже не успела, но удалось увидеть его изнутри. До сих пор под впечатлением от его красоты", - рассказывает девушка.

Автор: Олег БОЖКО
 

Готический собор Нотр-Дам в Руане построили еще в 12 веке. В хоровой части похоронено сердце Ричарда Львиное Сердце - короля Англии и герцога Нормандии. Несмотря на то, что возвели собор много веков назад, он находится в хорошем состоянии. Рядом с собором есть центр туризма, где можно бесплатно взять карты города, спросить совета по поводу местного транспорта и тому подобное.

Автор: Олег БОЖКО
 

Город Руан широко известно событиями, связанными с Жанной д'Арк - национальной героиней Франции, происходившей из крестьянской семьи и возглавившей французские войска во время Столетней войны. В городе есть музей Жанны д'Арк и церковь Святой Жанны д'Арк.

"В 1431 году на площади, рядом с этим музеем, Жанну д'Арк сожгли в костре. Прочитала где-то, что прах Жанны якобы развеяли над Сеной. Экскурсовод рассказала легенду о том, что сердце девушки огонь не коснулся. Тогда ее признали святой. Место, где ее сожгли, обозначено крестом, который выложили из пяти каменных плит. Линия из белых камней на площади обозначает место, где находились в то время трибуны судей", - говорит туристка.

Автор: Олег БОЖКО
 

Также в центре есть 35-метровая башня Жанны д'Арк. Это единственное, что осталось от старого Руанского замка.

В городе очень много соборов и церквей. Также есть красивые Астрономические часы. Их создали еще в 14 веке и установили над аркой, которая переброшена через красивую улицу. Часы давно стали одной из самых популярных достопримечательностей города.

Автор: Олег БОЖКО
 

Любители музеев не будут разочарованы: в городе есть музей изделий из железа, художественный музей, музей местной керамики и другие.

По Руану хорошо гулять без распечатанной карты, говорит Ангелина. Можно часами ходить по красивым улочкам, заглядывать в сувенирные лавки, а потом подняться на холм Сент-Катрин, откуда открывается вид на город, советует она.

Автор: Олег БОЖКО
 

"Кофе в Руане стоит в среднем 3 евро, а вот обед в приличном заведении обойдется недешево. Я видела цены не менее чем в 30 евро. Поэтому решила покупать еду в обычных магазинах. В рестораны не ходила совсем, а в кафе только пила кофе. Тогда можно хорошо сэкономить. Взяла еду с собой, погуляла по городу, а потом залезла на холм, отдохнула там и перекусила", - говорит она.

Автор: Олег БОЖКО
 
Автор: Олег БОЖКО
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