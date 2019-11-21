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пятница, 22 ноября 2019 09:30

Где отдохнуть в Европе в 2020 году: ТОП-5 направлений

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  ТОП-5 направлений Европы для отдыха в 2020 году. Фото: unsplash.com
ТОП-5 направлений Европы для отдыха в 2020 году. Фото: unsplash.com

Загранпаспорт в Украине не сделал себе только ленивый. Но, планируя отдых в Европе с детьми или любимым человеком, мы слушаем советы знакомых и ездим одними и теми же, хорошо изведанными маршрутами. А что если объявить 2020-й годом открытий, и отправиться покорять новые горизонты?!

Брага, Португалия

Ещё в XII столетии Брага заслужила славу религиозного центра Португалии, и до сих пор удерживает это звание. Все достопримечательности города, так или иначе, связаны с католицизмом. А главное событие года, ради которого в Брагу стекаются туристы со всего мира – Пасха. Отмечается она с огромным размахом, а подготовка к празднику продолжается всю Страстную неделю.

Дубровник, Хорватия

Местные жители шутят: если вы видели Дубровник, вы видели всю Хорватию. Здесь собрано всё лучшее, чем так гордится балканское государство: чистые галечные пляжи, тёплое Адриатическое море и отлично сохранившаяся архитектура эпохи Возрождения. Крепостные стены Дубровника были внесены ЮНЕСКО в перечень объектов Всемирного наследия. Ну а сам город считается главным курортом Адриатики.

Малага, Испания

Испания – это не только богатая достопримечательностями Барселона, пропитанный духом творчества Мадрид и километры образцовых песчаных пляжей. Это ещё и белоснежна Малага: скромная, очаровательная и по-домашнему уютная. Она не может предложить туристу богатую экскурсионную программу, да и для пляжного отдыха в Испании куда больше подходит побережье Коста Бланка.

  Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

И всё же Малага пленяет своим обаянием. Здесь 300 солнечных дней в году – больше, чем где бы то ни было в Европе. Огромное количество парков и скверов, в которых можно гулять с утра и до вечера, благо на каждом углу кафе и рестораны. Андалусия вообще богата кулинарными традициями, но жители Малаги пошли ещё дальше и изобрели собственную классификацию кофейных напитков. Обязательно попробуйте sombra – "тень" и nube – "облако". А ещё – сходите в музей Пабло Пикассо.

Котор, Черногория

Ещё одно направление для отдыха в Европе летом – Котор. Это удивительно живописный городок, уютно расположившийся в бухте. Его пейзажи напоминают норвежские фьорды, а узкие улочки, больше похожие на лабиринты, всегда полны туристов.

Котор – портовый город, в который приезжают ради многочисленных памятников и нетронутой временем средневековой архитектуры. А вот чтобы искупаться и позагорать, лучше отправиться в Будву или Ульцинь.

Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии хороша в любое время года. Летом стоит побаловать себя спа-процедурами в многочисленных лечебных купальнях. Межсезонье – лучшее время для экскурсий. Ну а если цель – зимний отдых в Европе, недорогой, но запоминающийся, Будапешт – самый подходящий вариант. Он встретит путешественников рождественскими ярмарками, знаменитым токайским вином и сытным куриным паприкашем.

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