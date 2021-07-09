Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт

В Железном Порту температура моря не превышает +19°C. Фото: etnotur.ua

Украинский блогер Евгений Панюта протестовал отдых в Железном Порту - одном из крупнейших и самых популярных курортов на побережье Черного моря. Расположен почти в 100 км от Херсона.

"Туристов очень много. Как и в Лазурном здесь достаточно большое количество жуков - божьих коровок. Они облепляют людей и кусают. Еще хуже для женщин, потому что запутываются в волосах. Хотя у моря меньше", - сказал Панюта в видео, которое разместил в YouTube.

В Железном порту очень много вариантов развлечений как в море, так и на берегу. Большое количество зонтиков и жезлогнгив. Однако для отдыхающих, которые не желают за них платить, места остается мало. Одна зонтик и два шезлонга обойдется в 300 грн.

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"На мели у берега очень много мелких водорослей. Но глубина в море набирается достаточно быстро. Вода прохладная, плюс 19 градусов тепла. Приятным сюрпризом является то, что здесь можно увидеть диких дельфинов. Медуз и морских блох не заметил", - рассказал Панюта.

Тревел-блогер Евгений Панюта протестировал один из самых популярных курортов украинского побережья Черного моря - поселок Лазурное в Скадовском районе Херсонской области. Лазурное удивило огромным количеством туристов и холодным морем. Кроме того, на пляже много жуков - божьих коровок. Больше всего у шезлонгов и зонтиков. Ветер их сгоняет. Садятся на одежду, руки, ноги и больно кусают.