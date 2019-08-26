Бренд Дракулы приносит Румынии сотни миллионов долларов ежегодно

Фото: Ольга Васькив

"Румыния - страна, которая ломает стереотипы человека, родившегося в Советском союзе", - говорит львовянка Ольга Руденко. Вместе с мужем Сергеем ездили собственным авто со Львова в Румынию. В Румынии хорошие дороги, современные отели, развитая инфраструктура, образованные люди. Но самая большая туристическая приманка - горы и легенды, связанные с Дракулой. Рассказывают о наиболее интересных местах путешествия.

В Румынию можно доехать из Черновцов, Одесской области и Закарпатья. Быстрее - из Черновцов. Здесь на границе маленькие очереди.

Валюту Румынии - лей - называют одной из самых красивых в мире.

Влада Цепеша считают национальным героем, который создал первые законы в стране, объединил румынские земли и боролся с врагами - турками. На сравнение князя с кровожадным вампиром с художественного романа ирландского писателя Брэма Стокера румыны сначала обижались. Затем научились зарабатывать деньги на популярности Дракулы. Этот бренд приносит Румынии сотни миллионов долларов ежегодно.

Историки предполагают, что Дракула мог страдать фото боязнь - болезнь, при которой человеческая кожа реагирует сыпью на солнечные лучи. В древности это лечили употреблением бычьей или телячьей крови. Так могли появиться легенда о вампире, который охотится на жертв ночью. Именно это услышал Брэм Стокер во время путешествия Трансильвании.

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В городке Сингишоара сохранился дом отца Дракулы. Сейчас там ресторан. Подают "вампирские" блюда - томатный суп, бифштекс. Замок Бран - 170 км от столицы Румынии. Бран еще называют замком Дракулы. Хотя Влад Цепеш только провел несколько дней там в тюрьме.

Замок Пелеш был летней резиденцией румынского короля Карола I в городке Синай. Построенный в 1875 году и первый освещенный электричеством. В замке более 170 комнат, каждая из которых сделана в другом стиле.

В разгар экономического кризиса диктатор Никола Чаушеску (1918-1989) в Бухаресте начал возводить Дворец Парламента. Это крупнейшая в мире после американского Пентагона административное здание. Чешская набрал международных кредитов и чтобы отдать долги - ввел жесткий режим экономии. В 1989 году народ сбросил диктатора. Чаушеску с женой расстреляли.

Отдыхать местные едут в горы Карпаты чтобы на море - в город Констанца, там есть доступ к Черному морю. В походы можно идти только с квалифицированным гидом - из-за нападений медведей.

В Анталии очень удобное современное метро - ездит под землей и над землей. Соединяет автовокзал со старым городом и окрестностями. Одноразовый проездной билет на пластиковой карточке стоит 2,4 лиры. В старом историческом центре метро едет узкими дорогами так близко к сувенирных достопримечательностей, что можно через окно разглядеть ценники.