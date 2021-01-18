 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 360
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 873
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 819
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 396
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 729
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 720
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 765
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1224
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1620
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
7
5
5
5
7
&quot;Болезни, инфекции и нищета&quot;. Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
&quot;Сплошной сумбур&quot;. Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
"Сплошной сумбур". Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
&quot;Место силы&quot; и необычный ресторан. В тревел-шоу показали интересные места в зимнем Казахстане
"Место силы" и необычный ресторан. В тревел-шоу показали интересные места в зимнем Казахстане
&quot;Течение тянуло вниз&quot;. Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Видео
Все видео
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3519
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 558
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2025
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6417
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 900
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 108
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
понедельник, 18 января 2021 18:23

"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде
7

  Комментировать

Василиса Хвостова встретила жительницу Уганды, которая поделилась с ней подробностями жизни на острове рыбаков Кими. Ведущая "Орла и решки" добралась до нужного места лодкой.

"Только подплываешь ближе, открывается ужасная картина: руины, антисанитария, гадкий запах", - отметила Хвостова.

Сначала ведущая познакомилась с местной, которая работает и живет в одном доме. Потом решила прогуляться по острову.

"По периметру берега пришвартованы рыбацкие лодки, внутри друг на друге стоят полуразвалившиеся сараи, где живут люди, бегают дети, гуляют куры, мусор повсюду. Но, если присмотреться, на острове есть все, что и в любом городе: рынок, школа , бар с бильярдом, а также кинотеатр, где одновременно показывают на 2 телевизорах боевик и футбол", - сказала Хвостова.

На острове рыбалку считают престижной профессией: за день мужчина может получить до $5, что является значительным заработком для Уганды. Однако заработанные деньги они тратят в баре или на "продажную любовь".

Как живут на острове рыбаков Кими
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Как живут на острове рыбаков Кими
Как живут на острове рыбаков Кими
Как живут на острове рыбаков Кими
Как живут на острове рыбаков Кими

"У нас здесь очень много проституток. Они выбрали эту работу, потому что не хотят тяжело работать. В Уганде есть даже понятие "секс ради рыбы": женщины вступают с мужчинами в сексуальные отношения, чтобы получить пищу. К сожалению, на острове почти каждый 3 -й - больной ВИЧ. Рыбаки делают все, что хотят. Они могут иметь до 6 женщин в день и затем возвращаются в семью. В результате - болезни, инфекции и нищета", - рассказала ведущей знакомая.

В Уганде из тысячи новорожденных умирает 67. Большинство местных не доживает до 40 лет. Медики приезжают раз в 8 месяцев. А добираться до больницы самостоятельно для местных - слишком дорого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тайка искала собутыльника". Ведущая тревела выполняла обязанности "дринкбади"

"За час пребывания на острове Кими уже хочется отсюда убежать", - поделилась ведущая тревел-шоу, что показывает "Новий канал".

Команда тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" побывала на горнолыжном курорте в Алматы. Ведущая Анастасия Ивлеева отдохнула на курорте Oi-Qaragai ("Лесная сказка"). Она рассказала о 3 самых интересных места, которые должен посетить турист. Первым ведущая показала юрту-ресторан, которая считается крупнейшей в мире. Диаметр юрты составляет почти 20 м. Ее записали в Книгу Рекордов Гиннеса в 2015 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Сигаретные компании изменили упаковки

The Beatles возглавили американский чарт

Американские бомбардировщики облетели мир

Создали военное формирование из студентов-добровольцев

Первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

Британцы начали истреблять аборигенов

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 19432
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 19026
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 15192
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 8 Просмотров: 14634
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 7830
Путешествия
"Сплошной сумбур". Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
"Сплошной сумбур". Ведущий работал в одном из крупнейших ресторанов мира
5
 Просмотров: 144
"Место силы" и необычный ресторан. В тревел-шоу показали интересные места в зимнем Казахстане
"Место силы" и необычный ресторан. В тревел-шоу показали интересные места в зимнем Казахстане
5
 Просмотров: 135
"Тайка искала собутыльника". Ведущая тревела выполняла обязанности "дринкбади"
"Тайка искала собутыльника". Ведущая тревела выполняла обязанности "дринкбади" Просмотров: 54
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
5
 Просмотров: 504
Выделили 697 млн грн на финансирование партий
Выделили 697 млн грн на финансирование партий Просмотров: 63
Больше всего комментируют
8
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Украина не рассматривает возможность переименования Грузии
1
Курс доллара удивил стабильностью
Голосов: 1984
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть