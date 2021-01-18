"Болезни, инфекции и нищета". Местная жительница рассказала про жизнь на острове рыбаков в Уганде

Василиса Хвостова встретила жительницу Уганды, которая поделилась с ней подробностями жизни на острове рыбаков Кими. Ведущая "Орла и решки" добралась до нужного места лодкой.

"Только подплываешь ближе, открывается ужасная картина: руины, антисанитария, гадкий запах", - отметила Хвостова.

Сначала ведущая познакомилась с местной, которая работает и живет в одном доме. Потом решила прогуляться по острову.

"По периметру берега пришвартованы рыбацкие лодки, внутри друг на друге стоят полуразвалившиеся сараи, где живут люди, бегают дети, гуляют куры, мусор повсюду. Но, если присмотреться, на острове есть все, что и в любом городе: рынок, школа , бар с бильярдом, а также кинотеатр, где одновременно показывают на 2 телевизорах боевик и футбол", - сказала Хвостова.

На острове рыбалку считают престижной профессией: за день мужчина может получить до $5, что является значительным заработком для Уганды. Однако заработанные деньги они тратят в баре или на "продажную любовь".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"У нас здесь очень много проституток. Они выбрали эту работу, потому что не хотят тяжело работать. В Уганде есть даже понятие "секс ради рыбы": женщины вступают с мужчинами в сексуальные отношения, чтобы получить пищу. К сожалению, на острове почти каждый 3 -й - больной ВИЧ. Рыбаки делают все, что хотят. Они могут иметь до 6 женщин в день и затем возвращаются в семью. В результате - болезни, инфекции и нищета", - рассказала ведущей знакомая.

В Уганде из тысячи новорожденных умирает 67. Большинство местных не доживает до 40 лет. Медики приезжают раз в 8 месяцев. А добираться до больницы самостоятельно для местных - слишком дорого.

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"За час пребывания на острове Кими уже хочется отсюда убежать", - поделилась ведущая тревел-шоу, что показывает "Новий канал".

Команда тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" побывала на горнолыжном курорте в Алматы. Ведущая Анастасия Ивлеева отдохнула на курорте Oi-Qaragai ("Лесная сказка"). Она рассказала о 3 самых интересных места, которые должен посетить турист. Первым ведущая показала юрту-ресторан, которая считается крупнейшей в мире. Диаметр юрты составляет почти 20 м. Ее записали в Книгу Рекордов Гиннеса в 2015 году.