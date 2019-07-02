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вторник, 02 июля 2019 12:06

Более $100 тыс.: рассказали о ценах восхождение на Эверест

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Более $100 тыс.: рассказали о ценах восхождение на Эверест
Цена восхождение на Эверест колеблется в 150 000 долларов. фото предоставлено Оксаной Литинской

Недавно Оксана Литинская из Львова стала третьей украинской, которая взошла на вершину Эвереста. О стоимости путешествия рассказала Gazeta.ua.

Цена колеблется в пределах от $25-150 тыс. А физическая подготовка может длиться несколько лет.

"Несколько лет я готовилась к подъему на Эверест, как физически, так и морально. В зале ходила на станке с рюкзаком несколько часов, ездила с мужем зимой ежегодно в горы Шотландии и Альпы, чтобы учиться технике, найти баланс и тратить меньше энергии. Такие поездки можно делать на выходных, а в обычный день можно бегать или заниматься в зале", - рассказывает Оксана.

А вот когда чувствуете себя готовыми, Оксана советует найти квалифицированную команду, чтобы в случае трудностей рядом был профессионал, который знает, что делать.

Выбирая компанию, лучше не экономить, ведь это отразится на количестве кислородных баллонов и необходимых вещах для безопасного подъема на вершину.

За что ты платишь в среднем $70 тыс.:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 опасностей при восхождении на Эверест

1. Разрешение для подъема на вершину. Приблизительная стоимость - $11 тыс.

2. Работа шерпа. Стоит брать шерпа, который имеет большой опыт. Цена за его труд в соответствии с профессионализма и компании, с которой поднимаетесь.

3. Прогноз погоды. Это очень ценная услуга. В мире есть 4 человека, которые занимаются прогнозом погоды на Эвересте. И эта услуга очень нужна, чтобы вдруг не начать подъем в сильный ветер, очень опасно.

4. Установление лагерей. Лагеря установлены только 2 месяца в году: в апреле и мае. В другие месяцы в горах снег или морена. Иногда лагеря переставляют из-за таяния снега.

5. Услуги медицинского центра. В базовом лагере расположен медицинский центр, который в течение 2-х месяцев предоставляет услуги. Это важно, ведь, как рассказала Оксана Литинская, именно они с помощью технических средств спасли жизнь ее мужу, обнаружив кровоизлияние в глаза. Это не позволяло ему продолжать подъем на вершину.

6. Снаряжение альпиниста. Я имела пуховый высотный костюм и сверху еще куртку. Несколько перчаток, особенно держала при себе электрические. Конечно, шапочку, очки, фонарик, фуражку и все остальное, рассказала Оксана.

Джентльменский набор снаряжения на гору может иметь до 50 пунктов.

Автор: Мария ЛЕВУС
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