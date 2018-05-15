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вторник, 15 мая 2018 06:06

7 волшебных мест, которые стоит посетить в июне
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Великая китайская стена, провинция вин и гондолы оказались изюмом 7 волшебных мест, где можно отдохнуть в июне.

Июнь - месяц отпусков и семейных поседеньок. Месяц, когда семьи собираются вместе и посвящают время друг другу. Когда все стремятся отдохнуть от суеты города и вырваться на природу. Можно искать тишины и покоя или наоборот шума и развлечений - в подборке от Travel and Leisure можно нашла активности на разные вкусы.

Кауаи, Гаваи

Автор: American Travel Service
  Гавайский остров Кауаи популярное место среди молодоженов
Гавайский остров Кауаи популярное место среди молодоженов

Самый старый из Гавайських островов. Популярное место среди молодоженов и тех, кто только собирается жениться. В июне температура комфортная для пребывания, а волны не столь высоки, как в другие месяцы. Удачное время для спокойных прогулок на лодке вокруг острова.

Стокгольм, Швеция

Автор: Бюро путешествий
  Улочки старого Стокгольма удобные для ориентирования
Улочки старого Стокгольма удобные для ориентирования

Улочки Старого города с большим количеством кафе, ресторанов и магазинов. Путеводители обещают удобное и понятное расположение улиц, благодаря чему легко ориентироваться в простор. Каждая станция метро является современным выставочным центром.

Гавана, Куба

Автор: turtella.ru
  На кубинской Гаване будет меньше туристов из-за сезона торнадо
На кубинской Гаване будет меньше туристов из-за сезона торнадо

Место назначения 2015 по мнению опроса журнала Travel & Leisure. Мощенные булыжником улочки и зажигательная сальса, низкие цены на проживание - Куба всегда радушно открывает гостям свои двери, говорят журналисты. В июне на Карибских островах начинается сезон торнадо. Гавана - наименее восприимчива к нему. Но постоянные дожди и ураганы отпугивают любителей тропического солнца.

Бангкок, Таиланд

Автор: shutterstock.com
  В таиландском Бангкоке в июне мало туристов из-за переменчивой погоды
В таиландском Бангкоке в июне мало туристов из-за переменчивой погоды

Из-за этого город ежегодно проходят 45 млн.людей. Через непредсказуемая погоду с июня по ноябрь на улицах нет толп туристов. Знакомство с традиционной кухней, изучение аюрведических техник и ароматерапии - вот чем может быть интересен Бангкок в июне.

Пекин, Китай

Автор: WhatToWearOnHoliday.com
  В июне Пекин и соседние китайские достопримечательности можно посетить почти без очередей
В июне Пекин и соседние китайские достопримечательности можно посетить почти без очередей

Июнь - самый дешевый месяц для отдыха в этой стране. Исчезают очереди к Великой китайской стиниа и площади Тяньаньмэнь (главной площади Китая). В Пекине старинные улочки находятся рядом с современными торговыми центрами.

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Венеция, Италия

Автор: defeatdespair.com
  В июне в Венеции состоится Биеннале
В июне в Венеции состоится Биеннале

В июне в Венеции проходит Биеннале - выставка современных произведений искусства. В этом году, 15 по счету, будет проходить под патронатом чилийского архитектора Алехандро Аравен, победителя Притцкеровськои премии (аналог Нобелевской премии в области архитектуры. - Gazeta.ua)

Бордо, Франция

Автор: bordeaux-tourism.co.uk
  Французское Бордо в июне впервые угостит вином нового урожая
Французское Бордо в июне впервые угостит вином нового урожая

Время, когда в местных шато появляются вина нового урожая. Для гостей проводят интерактивную выставку. На ней рассказывают подробности виноделия. Владельцы старинных вилл предлагают комфортный отдых после насыщенного дня.

Удачно подобранное место - один из залогов идеального предложения руки и сердца. Каждое признание уникально и требует особого подхода, однако существуют места, где всегда можно встретить пару молодоженов. Брачный сайт Hitched.co.uk создал список из наиболее известных и интересных мест для признания. Рейтинг строился на основе постов в Instagram с хэштегом #признание, #онасказалада и #статьженой.

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