Звезду Серии А шантажировала несовершеннолетняя девушка из-за интимных отношений

Марио Балотелли попал в очередной скандал. Фото: рейтер

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли стал жертвой шантажа со стороны 17-летней девушки, с которой ранее встречался

Бывшая возлюбленная обманула футболиста, заверив, что она совершеннолетняя. После этого девушка шантажировала 29-летнего нападающего, требуя у него 100 тыс. евро. Сейчас инцидент расследует полиция, сообщает Football Italia.

Балотелли известен непростым характером и постоянными скандалами, которые его окружают. Именно поэтому он не смог играть в "Интере", "Ливерпуле", "Манчестер Сити" и "Милане".

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В текущем сезоне Серии А Балотелли провел 16 матчей в составе "Брешии", в которых отметился 5-ю голами.