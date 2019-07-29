Звездный украинский боксер вернется на ринг боем против россиянина

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай вернется на ринг 23 августа.

В Оклахоме, США, украинец встретится с россиянином Владимиром Тихоновым. Это будет рейтинговый 8-раундовый бой, сообщает WBN.

Отметим, что Хегай занимает 5-е место в рейтинге WBO и 7-ю позицию в рейтинге IBF.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На победителя боя Руис Джошуа будет ожидать Уайлдер

Для украинца Хегая это будет 16-й бой на профессиональном ринге. До этого Арнольд выиграл 14 поединков (10 нокаутом), один завершился ничьей. В свою очередь, россиянин Тихонов провел 17 боев, один из которых проиграл.