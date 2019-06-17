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понедельник, 17 июня 2019 19:05

Звездный российский боксер в кровавом бою потерпел сокрушительное поражение

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Звездный российский боксер в кровавом бою потерпел сокрушительное поражение
Россиянин Дмитрий Кудряшов выиграл только 1 раундов с 5

Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Инлунга Макаби победил россиянина Дмитрия Кудряшова в главном бою вечера бокса в Екатеринбурге.

Африканец весь поединок диктовал свои условия, проиграв лишь в четвертом раунде, при этом во второй трехминутке он отправил Кудряшова в нокдаун.

В четвертом раунде на лице россиянина образовалась сильное кровотечение из носа. По этой причине рефери был вынужден остановить поединок, но после консультации с врачом судья позволил россиянину продолжить бой.

Решающим стал пятый раунд, по ходу которого арбитр принял решение остановить бой из-за побоев на лице Кудряшова.

Макаби победил досрочно и завоевал титул WBC Silver. С большой долей вероятности, в следующем поединке он подерется за полноценный пояс.

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Отметим, что в другом поединке вечера бокса в России 31-летний уроженец Винницы Роман Головащенко встретился с российским проспектом Алексеем Егоровым и проиграл нокаутом в третьем раунде.

https://24tv.ua
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