Звездный футболист забил впечатляющий мяч сборной США - видео

Родригес отличился ярким голом за сборную Колумбии. Фото: rg.ru

Игрок сборной Колумбии и мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес отличился красивым голом в товарищеском матче с командой США.

Хамес, войдя в штрафную с правого фланга атаки, нанес удар из-под защитника, и мяч по потрясающей дуге залетел в верхний дальний угол.

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В итоге сборная Колумбии победила американцев со счетом 4:2.