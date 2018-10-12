Звездный футболист забил впечатляющий мяч сборной США - видео

Игрок сборной Колумбии и мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес отличился красивым голом в товарищеском матче с командой США.
Хамес, войдя в штрафную с правого фланга атаки, нанес удар из-под защитника, и мяч по потрясающей дуге залетел в верхний дальний угол.
The name is Bond, James Rodriguez. pic.twitter.com/J5NH98gQTI— MUNDIAL (@MundialMag) 12 октября 2018 г.
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В итоге сборная Колумбии победила американцев со счетом 4:2.
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