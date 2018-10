Звездный футболист забил впечатляющий мяч сборной США - видео

Игрок сборной Колумбии и мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес отличился красивым голом в товарищеском матче с командой США.

Хамес, войдя в штрафную с правого фланга атаки, нанес удар из-под защитника, и мяч по потрясающей дуге залетел в верхний дальний угол.

The name is Bond, James Rodriguez. pic.twitter.com/J5NH98gQTI