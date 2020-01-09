Звездный форвард "Динамо" ищет новый клуб

Жерсона Родригеса выставили с "Динамо" из-за нарушения режима. Фото: из открытых источников

Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес ищет новый клуб для продолжения карьеры.

В "Динамо" больше не заинтересованы в услугах футболиста сборной Люксембурга, сообщает журналист Андрей Шахов.

В декабре Родригес пропустил тренировку "Динамо" из поход в ночной клуб. После чего клуб решил выставить игрока на трансфер. Родригес ищет вариант с арендой на вторую часть сезона.

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Жерсон Родригес перешел в "Динамо" летом прошлого года. За это время провел 12 матчей и забил 2 гола в составе киевской команды