Звездный экс-форвард сборной Украины надеется получить работу в Москве

Андрей Воронин 4 сезона защищал цвета "Динамо" Москва. Фото: ФК "Динамо" Москва

Экс-звезда сборной Украины Андрей Воронин надеется, что в ближайшее время получит работу в России.

Воронин выступал за "Динамо" Москва, поэтому у него хорошие отношения с руководителями клуба.

"Были разговоры, чтобы я был помощником у экс-тренера московского "Динамо" Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать.

Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь на какой-либо должности в московском "Динамо", - цитирует Воронина "Спорт-Экспресс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко и Ребров попали в топ-50 худших трансферов английской Премьер-лиги

40-летний Андрей Воронин защищал цвета москвичей в 2010-2014 годах. Также в активе Воронина 74 матча за сборную Украины. Он принимал участие в Кубке мира-2006 и Евро-2012. Форвард выступал за "Кельн", "Герту", "Ливерпуль" и "Баер"