Звезда "Манчестер Сити" и сборной Аргентины попал в ДТП

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию на Range Rover. В столкновении машина Агуэро серьезно повредила правое переднее колесо. Стоимость внедорожника оценивают в 92 тысячи евро.
Об этом пишет "Футбол 24"
К счастью, 31-летний аргентинец остался невредимым. Сработали подушки безопасности. Зато Range Rover Серхио нуждается в серьезном ремонте.
Пока неизвестно, примет Агуэро участие во встрече чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" 19 октября.
16 октября 2019 г.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко позвал замуж свою девушку
В текущем сезоне АПЛ Серхио провел 8 матчей за "Ман Сити", в которых отметился 8-ю голами и двумя ассист.
Комментарии