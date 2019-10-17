Звезда "Манчестер Сити" и сборной Аргентины попал в ДТП

Серхио Агуэро избежал повреждений, а его машина нуждается в ремонте. Фото: рейтер

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию на Range Rover. В столкновении машина Агуэро серьезно повредила правое переднее колесо. Стоимость внедорожника оценивают в 92 тысячи евро.

Об этом пишет "Футбол 24"

К счастью, 31-летний аргентинец остался невредимым. Сработали подушки безопасности. Зато Range Rover Серхио нуждается в серьезном ремонте.

Пока неизвестно, примет Агуэро участие во встрече чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" 19 октября.

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В текущем сезоне АПЛ Серхио провел 8 матчей за "Ман Сити", в которых отметился 8-ю голами и двумя ассист.