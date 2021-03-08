Звезда "Баварии" отказывается подписывать новый контракт

У Кингсли Комана контракт до 2023 года. Фото: Reuters

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Контракт 24-летнего француза рассчитан до лета 2023 года. Мюнхенский клуб хотел бы продлить соглашение до 2026-го, но получил отказ, сообщает Kicker.

На данный момент переговоры приостановлены. Это связано с заманчивым предложением из АПЛ. Комана хочет видеть в команде "Манчестер Юнайтед".

Ранее от нового контракта с "Баварией" отказался Давид Алаба.

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В 19 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Коман забил три мяча и отдал девять результативных передач. Он стал автором победного мяча "Баварии" в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.