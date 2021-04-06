Журналист рассказал, останется ли Каштру в "Шахтере"

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру покинет донецкую команду в конце сезона.

Даже если "горняки" смогут выиграть чемпионат, то португальский тренер не получит новый контракт из-за плохо взаимодействие с игроками команды.

"Тренер работает в команде, хотя будущее действительно туманно. Представьте - вокруг него постоянно говорят об увольнении. Это не добавляет тебе уверенности, а чемпионат нужно доиграть. И еще есть шансы побороться за чемпионство. Если бы их не было, то можно было бы говорить, что с Каштру надо прощаться.

Я уверен, что клуб этими слухами пытается поддержать тренера - давай, дорабатывают, еще должна быть мотивация. Хотя мое личное мнение - Каштру не останется в "Шахтере". Может произойти что-то странное, но даже если "Шахтеру" чудом удастся выиграть чемпионат, то Каштру не останется.

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Много проблем внутри команды. С Тайсоном - все знают, что он специфический футболист. Но он хороший, и с ним можно было найти общий язык, чтобы он доиграл чемпионат. Он адекватный человек, хотя иногда слишком эмоциональный. Это не добавляет уверенности другим ветеранам. Конфликт между молодыми и старшими в "Шахтере" на самом деле присутствует. И это главная проблема тренер, а не футболистов. Если тренер не является авторитетом в раздевалке, то это огромная проблема для него", - резюмировал Цыганик в эфире "ЦиганикLIVE".

Луиш Каштру возглавляет "Шахтер" с лета 2019 года. На этом посту он сменил Паулу Фонсеку, который возглавил "Рому".

В 1-м своем сезоне Каштру смог вывести "Шахтер" в полуфинал Лиги Европы и выиграть "золото" национального чемпионата ". В сезоне 2020\21 "горняки" отстают на 7 очков от "Динамо" за 6 туров до окончания чемпионата. "Вылетели" из Кубка Украины и Лиги Европы. Следующий свой матч "Шахтер" проведут 10 апреля против "Мариуполя". Начало игры в 14:00.