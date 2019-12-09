Александр Зинченко будет информировать о своих новости на своем персональном сайте. Фото: УАФ

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко запустил собственный сайт. Он доступен по адресу alexzinchenko.com.

На сайте можно ознакомиться со статистикой игрока, посмотреть его галерею, узнать последние новости от Александра, узнать о спонсорах футболиста. В данный момент сайт доступен только на английском, пишет "Спортарена"

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В текущем сезоне Александр Зинченко провел за "горожан" 9 матчей, в которых отметился активными действиями.