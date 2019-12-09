Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко запустил собственный сайт. Он доступен по адресу alexzinchenko.com.
На сайте можно ознакомиться со статистикой игрока, посмотреть его галерею, узнать последние новости от Александра, узнать о спонсорах футболиста. В данный момент сайт доступен только на английском, пишет "Спортарена"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неудержимый Яремчук и первый гол Малиновского: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
В текущем сезоне Александр Зинченко провел за "горожан" 9 матчей, в которых отметился активными действиями.
Комментарии