"Зинченко сам виноват в своей травме" - Петраков

Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал детали травмы одного из лидеров национальной команды Александра Зинченко.

По словам тренера, футболист получил повреждение в матче Лиги чемпионов против "Лейпцига".

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"С Зинченко я говорил, он извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8 - 10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с "РБ Лейпциг", но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. Он хороший парень, очень порядочный человек ", - цитирует Петракова УАФ.

Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии 9 октября, а затем будет принимать команду Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове. В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции.