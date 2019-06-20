Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет

Александр Зинченко получил новый контракт на 5 сезонов

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подписал новое соглашение с клубом.

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с Александром Зинченко. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Украинец перебрался на "Этихад" с российской "Уфы" летом 2016 года, а сезон 2016/17 провел в составе ПСВ. С сезона 2017/18 Зинченко стал привлекаться Пепом Гвардиолой, а затем закрепился в статусе основного левого латераля "горожан"

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Вместе с "Манчестер Сити" Александр Зинченко дважды выиграл АПЛ, Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.