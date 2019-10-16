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среда, 16 октября 2019 19:45

Зинченко позвал замуж свою девушку

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Зинченко позвал замуж свою девушку
Влада Щеглова ушла к Зинченко от футболиста "Шахтера" Андрея Борячука

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке Власти Щеглов.

Об этом пишет ТСН

"Самое главное" ДА "в моей жизни", - написал футболист в Instagram. На фотографии Саша стоит на одном колене и целует Владу.

Предложение Зинченко сделал на НСК "Олимпийский". Оба были одеты в футболки сборной Украины, которая 14 октября оформила выход на Евро-2020.

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Пару в Instagram поздравили Юлия Левченко, Дарья Билодид и команда "Манчестер Сити".

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16
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