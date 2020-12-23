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среда, 23 декабря 2020 09:05

Зинченко поучаствовал в разгроме "Арсенала"

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Зинченко поучаствовал в разгроме &quot;Арсенала&quot;
Александр Зинченко впервые в сезоне отдал результативный пас. Фото Рейтер

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко отметился результативным пасом в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против "Арсенала". "Сити" победил – 4:1

24-летний украинец уже на 3-й минуте прошел левым флангом и ассистировал Габриэлу Жезусу.

Это первое результативное действие Зинченко за клуб с 4 января, когда он забил "Порт Вейлу" (4:1) в Кубке Англии.

Футболист вышел в стартовом составе и начал встречу на позиции левого защитника. Однако на 77-й перешел на позицию опорного полузащитника в пару к Фернандиньо.

За 90 минут Зинченко сделал голевой пас, нанес 1 неточный удар по воротам.

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В Премьер-лиге Зинченко выходил на поле лишь однажды, проведя там 13 минут.

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