Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне

Де Брюйне, справа, дал характеристику Зинченко. Фото: ФК "Манчестер Сити"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко имеет большой недостаток. На это указал партнер игрока сборной Украины по "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.

Бельгийский легионер манчестерцев де Брюйне в интервью Soccer AM рассказал о своих партнеров по команде.

В частности, бельгиец вспомнил об игроке сборной Украины по футболу Александра Зинченко.

- Худший голос в команде? Однозначно Зинченко! Он постоянно поет. Но это реально ужасно, - сказал в комментарии Кевин де Брюйне.

Также Где Брюйне признал, что с Зинченко они действительно похожи.

- Да, он хочет быть моим братом, но это невозможно. Хотя он конечно похож на меня внешне, - рассказал де Брюйне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину в матче против Италии спасла ударная пятиминутка

Сейчас Где Брюйне восстанавливается после травмы, которую он получил на тренировке 15 августа.