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среда, 31 июля 2019 16:05

Зинченко попал в десятку самых дорогих левых защитников

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Зинченко попал в десятку самых дорогих левых защитников
Зинченко перешел в МС за 5 миллионов евро

Александр Зинченко занимает девятое место в списке самых дорогих левых защитников Английской Премьер-лиги. Трансферная стоимость украинского исполнителя по данным transfermarkt.de составляет 20 миллионов евро – еще зимой Зинченко оценивался в 15 миллионов.

Об этом пишет ua-football.com

Игрок "Манчестер Сити" имеет одинаковую стоимость с Сеадом Колашинацом из лондонского "Арсенала", занимающим десятое место в рейтинге. Возглавляет список Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" (60 миллионов евро), вторым идет Маркос Алонсо ("Челси", 40 миллионов), третье и четвертое место со стоимостью в 35 миллионов делят Бен Чилвелл из "Лестера" и конкурент Зинченко по "Манчестер Сити" – Бенжамен Менди.

Далее в списке располагаются Люка Динь ("Эвертон"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Дэнни Роуз и Бэн Девис (оба – "Тоттэнхем").

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В прошедшем сезоне Зинченко отыграл в АПЛ 14 матчей, в его активе 3 голевые передачи. Во время летнего трансферного окна действующие чемпионы Англии приобрели у "ПСВ" еще одного левого защитника – бразильца Анхелиньо.

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